Comunicado do Business Wire :Analogix Semiconductor, Inc.

A Analogix Semiconductor, Inc. anunciou hoje a produção em massa da sua família de soluções de re-temporizadores ANX74xx USB-C? para notebooks, laptops 2-em-1 conversíveis, PCs de mesa, monitores, e acessórios USB-C, impulsionados pela demanda do mercados de PCs e acessórios.

ANX7440, o primeiro protocolo ciente de re-temporizador mux bridge DisplayPort? e interfaces USB 3.1 para Intel, AMD e Nvidia CPUs/GPUs para o conector USB-C, é o primeiro re-temporizador USB-C a passar a interoperabilidade nos testes de encaixe USB-IF e VESA.

Os re-temporizadores Analogix implementados nas plataformas de processadores de última geração oferecem as seguintes vantagens:

-- São re-temporizadores USB-C puros que utilizam relógio separado de referência independente de SSC (SRIS) e arquiteturas de re-temporizador de nível de bits (BLR), garantindo uma compensação de perda para recuperar até 23dB de perda de canal para USB 3.1 Gen2 10 Gbps;

-- São totalmente compatíveis com os últimos requisitos do USB 3.2, que suportam a conectividade de 4 re-temporizadores, com conexão em série de quatro re-temporizadores, atendendo aos requisitos do USB 3.2 CTS;

-- São re-temporizadores DisplayPort completos com modo de repetição PHY Link Training Tunnel (LTTPR) e modo transparente com snooper AUX, que garante uma compensação de perda para recuperar até 20dB de perda de canal para DisplayPort HBR3 de 8.1 Gbps.

"Estamos muito satisfeitos com a adoção no mercado de nossos re-temporizadores USB-C, já que as conexões de alta velocidade se aproximam de 10 Gbps", disse Michael Ching, vice-presidente de marketing da Analogix. "Após preencher os rigorosos requisitos e extensos testes de interoperabilidade e compatibilidade da indústria de PCs, nossas soluções de re-temporizadores são comprovadas pelo mercado, com produtos de consumo disponíveis agora, dos mais recentes notebooks e desktops de mesa Intel Coffee Lake, ao Windows em PCs ARM convertíveis desmontáveis, monitores Nvidia G-Sync e acessórios USB-C".

A família de produtos ANX74xx inclui:

-- ANX7440 - re-temporizador de 10 Gbps integrado e comutador USB-C para portas DisplayPort em USB-C?;

-- ANX7430 - re-temporizador de 10 Gbps e comutador USB-C para portas USB 3.1 Gen2 USB-C;

-- ANX7496 - re-temporizador integrado 8.1 Gbps DisplayPort para portas mini-DP, DisplayPort padrão e USB-C.

Demonstrações das soluções de condicionador de sinal de alta velocidade da Analogix e sua implantação em dispositivos de consumo estão ocorrendo essa semana durante a Computex 2018, nos estandes de exibição da Analogix nº 1140 e 1141, no The Grand Hyatt em Taipei.

Sobre a Analogix Semiconductor

A Analogix Semiconductor, Inc. projeta e fabrica semicondutores para o mercado digital multimídia, desde dispositivos portáteis, como smartphones, laptops e visores frontais de VR a televisões grandes de alta definição e placas gráficas de segmento superior. A Analogix é líder de mercado no fornecimento de soluções completas de semicondutores para conectividade de interface para DisplayPort em sua marca SlimPort, inclusive condicionadores de sinal de alta velocidade, e é líder no setor de controladores de visores móveis, como soluções de controlador de sincronização de alta velocidade e baixo consumo de energia. O padrão DisplayPort é uma interface inovadora, compacta e digital de áudio e vídeo de alta resolução, desenvolvida pela Associação de Padrões Eletrônicos de Vídeo (Video Electronics Standards Association, VESA). Os produtos com a marca SlimPort são compatíveis com DisplayPort, Mobility DisplayPort (MyDP) e DisplayPort Alternate Mode via conector USB tipo C.

Para obter outras informações, acesse www.analogix.com e www.slimport.com, siga-nos no Twitter @Analogix e @SlimPortConnect ou conecte-se conosco no LinkedIn.

Analogix e SlimPort são marcas comerciais ou marcas registradas da Analogix Semiconductor, Inc. Todos os outros nomes comerciais e marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários.

