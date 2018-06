Agência Nacional de Saúde suspende comercialização de 31 planos

A Agência Nacional de Saúde (ANS) anunciou, ontem, a suspensão da comercialização de 31 planos de saúde controlados por 12 operadoras. A decisão, que passa a valer a partir da próxima sexta-feira (8), levou em consideração reclamações de usuários recolhidas pela agência no primeiro trimestre deste ano. As queixas mais comuns estão ligadas à demora no atendimento, respostas negativas a coberturas previstas na contratação e problemas com modelos de contrato que incluem o pagamento de taxas de coparticipação e franquias.

Entre as operadoras punidas, a Unimed Norte/ Nordeste é a que deixará de comercializar o maior número de planos. As sete modalidades da operadora implicadas atendem mais de 24 mil pessoas. No tocante ao número de beneficiários, a maior impactada foi a Quallity Saúde, cujo único plano atingido tem 27.810 usuários. A Good Life teve dois planos afetados. Ambos reúnem cerca de 15 mil clientes. Juntas, todas as operadoras punidas têm aproximadamente 116 mil clientes.

Até que revejam suas práticas, os planos não podem expandir suas carteiras, o que impede o aumento de receita por meio de novas contratações. Os clientes atingidos continuam cobertos. Segundo a ANS, a medida funciona como um mecanismo de pressão para que os planos melhorem o atendimento.

Tabela com as cinco maiores carteiras afetadas

Nos três primeiros meses do ano, a agência recebeu 16.655 reclamações, das quais cerca de 14 mil foram consideradas para a decisão. A maior parte, 39,5%, está relacionada a problemas de autorizações prévias, franquia e coparticipação. Em seguida, vêm queixas ligadas às listas de procedimentos e coberturas, o que representa 15,8% dos problemas. Aí estão contemplados litígios ligados à região de atendimento, por exemplo. Por fim, vêm reclamações quanto aos prazos máximos de atendimento (15%), falhas na rede (13%) e reembolsos (12,3%).

De acordo com a ANS, 97% das queixas foram resolvidas por meio da Notificação de Intermediação Preliminar (NIP), serviço da reguladora que visa resolver litígios com agilidade e evitar judicializações.

Suspensões desse tipo já foram aplicadas em outras ocasiões e são revistas assim que as empresas corrigem as falhas. A última atingiu 16 operadoras, das quais nove voltam a vender todos os seus produtos e sete têm reativação parcial dos planos no mesmo dia em que a nova sanção entra em vigor.

As novidades na regulação do setor vêm a poucos dias do tão esperado anúncio do reajuste máximo permitido para planos de saúde individuais e familiares, previsto para o início de junho. Segundo rumores de mercado, o índice deve repetir os dois últimos anos e ficar em 13,5%. A ANS já disse que a previsão é precipitada e que aguarda apreciação do Ministério da Fazenda para divulgar o aumento.

Todos os anos, a ANS divulga o índice no início de maio. Desta vez, porém, a agência se viu pressionada por uma Ação Civil Pública movida pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), que pede a suspensão dos reajustes até que a fórmula do cálculo, sob suspeita, seja auditada. Historicamente, os reajustes do setor são muito superiores à inflação anual, hoje em 2,7%.