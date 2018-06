ABPA: todas as 167 unidades que haviam suspendido produção retomaram atividades

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) informou nesta terça-feira, 5, que todas as 167 unidades frigoríficas que haviam suspendido a produção durante a paralisação dos caminhoneiros retomaram as atividades nesta semana. A associação afirma ainda que a greve resultou em prejuízos totais de R$ 3,15 bilhões ao setor produtor e exportador de aves, suínos, ovos e material genético.

Além disso, a associação manifestou preocupação com a elevação dos custos produtivos em razão da forte alta dos preços do milho e da soja e do estabelecimento da tabela de frete mínimo. "Por serem setores intensivos em uso rodoviário (com transporte de animais vivos, ração, insumos e outros), a avicultura e a suinocultura serão fortemente impactadas pelos novos custos logísticos", diz a associação em nota.

A ABPA afirma ainda que a reorganização da cadeia produtiva e da distribuição de produtos após a suspensão das atividades durante a greve provocará custos extras ao setor. "Ficará mais caro às indústrias produzir cada quilo de carne e cada unidade de ovo. Haverá a necessidade de aumento da oferta de linhas de crédito para a manutenção da retomada da cadeia agroindustrial", diz.