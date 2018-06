Nem 8%, nem 800%: 'Não cabe apenas à Petrobras decidir preço tão importante'

Faltando apenas duas semanas para a Copa do Mundo da Rússia, o brasileiro não está nem aí. Mas alguém tem dúvida que, em breve, seremos pelo menos uns 100 milhões de técnicos? Por enquanto, nos contentamos em ser técnicos em petróleo ou engenheiros de transporte, decretando que a solução do Brasil é o trem e que o modelo a ser seguido pela Petrobras é o da Statoil, a estatal da Noruega.

Falar de economia sem entender um mínimo de história ou geografia gera erros gigantescos. A Noruega, rica em petróleo do Mar do Norte, de onde extraiu a média de 1,97 milhão de barris/dia em 2017, tem uma população de apenas 5,5 milhões de habitantes (o Rio de Janeiro tem 6,5 milhões). O Brasil, com 209 milhões, produziu, em media, 2,3 milhões de barris diários.

A pequena Noruega exporta 95% do seu petróleo, enquanto o Brasil, supostamente auto suficiente em petróleo, tem crônica dependência do diesel, consumido em proporção superior ao que se refina normalmente de cada barril de petróleo. Muitas vezes, o país importava mais petróleo para extrair diesel e sobravam gasolina e outros derivados que, exportados, sem impostos, valiam muito menos que aqui e geravam matérias críticas nos jornais (inclusive no velho JORNAL DO BRASIL, que voltou as bancas em fevereiro).

Veio a greve dos caminhoneiros contra a escalada insana e diária dos preços dos derivados (nas refinarias, o diesel custa mais que a gasolina, mas na bomba, recheado de impostos que ajudam a sustentar subsídios cruzados ao diesel e a GLP, o litro da gasolina custa 120% a 130% mais), que transformou boa parte dos brasileiros em especialistas em transportes e engenheiros de obras feitas.

Alegar que a Europa concentra o transporte no modal ferroviário é ignorar a história e a geografia. Lá, o trem surgiu bem antes do automóvel e do caminhão. Logo, as ferrovias que foram construídas há mais de dois séculos, unem as principais capitais do velho continente, cuja expansão urbana parou no século 19 e as duas guerras mundiais atuaram para cortar a explosão populacional. Há 100 anos, o fluxo de tráfego trocou apenas os passageiros pelas mercadorias. Um porto como o de Antuerpia, na Bèlgica, o maior de carga geral da região, está interligado a 23 capitais. Portanto é o mesmo número de nações a repartir a manutenção e a garantir o fluxo de cargas nos dois sentidos o ano inteiro.

Havendo tráfego o ano inteiro, o trem é o meio de transporte mais eficiente. No entanto, o então rei da soja, Olacyr de Moraes, que fez fortuna assentando os trilhos do metrô da Paulista, logo percebeu que tocar uma obra própria, como a Ferrovia da Soja, não era tão lucrativa quanto ter o Estado como contratante. Os sobrepreços caíram no seu colo e, sem os ganhos do metrô, ele e seu vice-presidente, José Carlos Bumbai foram à lona. Até hoje o escoamento da soja do Centro-Oeste tem tráfego apenas em mão única. O dia em que houver uma saída ferroviária para o Pacifico, atravessando os Andes (um dia os chineses vão bancar) o trem será viável no Brasil. Como é no escoamento de minério.

Mas vamos ao outro lado da questão. Já que somos dependentes do caminhão, devíamos ter uma política de preços específica para o diesel. Comparar cargas ao PIB de cada país é ainda mais grotesco. Falam da alta carga de transporte na Russia por ferrovia. Esquecem que estão falando de petróleo e gás do Mar Negro e da Siberia por dutos para a Europa. Como se o petróleo e o gás das Bacias de Campos e Santos não viessem por dutos até o continente.

Então, voltando aos trilhos. Que não se pode congelar os preços dos combustíveis enquanto houver escalada dos preços do petróleo e do câmbio (como fez Dilma Rousseff em 2013 e 2014 (abortando vários projetos de etanol e só liberou os aumentos em novembro, após assegurada a reeleição) está claro. Quando o câmbio disparou 48% em 2015, Dilma autorizou reajustes de 16,5% nos combustíveis em 2015. Mas, também, todavia, contudo, não se pode soltar quase 100% dos impactos do preço internacional do petróleo e do dólar como fez Pedro Parente, desde julho de 2017 para cá.

A necessidade de amortecer é mais flagrante no GLP, o gás de cozinha. Apesar de ter reajustes trimestrais (mais previsíveis) e ser abundante no Brasil (vem associado ao petróleo e seria queimado em alto mar), não faz sentido atrelar os preços domésticos ao preço do inverno no mercado europeu, onde é usado no aquecimento (o petróleo também sobe de preço no inverno). O Brasil é pais tropical.

Por fim, invocar a Statoil não cola. Não é comparável a Petrobras nem ao Brasil. Mesmo com sobra de petróleo e baixo consumo, quando os preços subiram, medido em reais, o preço da gasolina lá também aumentou. Então. já que os combustíveis são tao importantes como se viu nas últimas duas semanas, não cabe apenas à Petrobras decidir um preço tão importante na cadeia de produção e de transporte.