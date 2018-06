Conselho da Petrobras elege Ivan Monteiro para presidir empresa

O Conselho de Administração da Petrobras, em reunião extraordinária realizada hoje (4), elegeu o engenheiro Ivan de Souza Monteiro para o cargo de presidente da companhia. Monteiro terá mandato até 26 de março de 2019, mesmo prazo de gestão dos demais membros da diretoria executiva da estatal. Ainda na reunião desta segunda-feira, Ivan Monteiro foi nomeado para o cargo de Conselheiro de Administração da Petrobras, até a próxima assembleia de acionistas.

Segundo a Petrobras, Ivan Monteiro acumulará a presidência com a função de diretor executivo Financeiro e de Relacionamento com Investidores da Petrobras, até que seja eleito um novo diretor para o cargo que ele ocupa desde 9 de fevereiro de 2015.

Também desde fevereiro de 2015, Monteiro era membro do Conselho de Administração da Petrobras Gás S.A. (Gaspetro) e, desde julho do mesmo ano, suplente do Conselho de Administração da Petrobras.

No dia 1º, após o pedido de demissão de Pedro Parente do cargo de presidente da Petrobras, o Conselho de Administração indicou e nomeou Ivan Monteiro para o cargo de presidente interino da companhia.

No mesmo dia, em nota, a Petrobras informou “que seu acionista controlador [o governo federal] comunicou à companhia a indicação do engenheiro Ivan de Souza Monteiro, atual presidente interino, para integrar o Conselho de Administração da Petrobras e ocupar o cargo de presidente da companhia”.

Na nota, a companhia destacou que a indicação seria “submetida aos procedimentos de governança corporativa da Petrobras, incluindo as respectivas análises de conformidade e integridade necessárias ao processo sucessório da companhia, com apreciação pelo Comitê de Indicação, Remuneração e Sucessão e, posteriormente, deliberação do Conselho de Administração”. Após seguir o procedimento, o conselho efetivou hoje Ivan Monteiro na presidência da estatal.

Currículo

Monteiro é graduado em Engenharia Eletrônica e Telecomunicações, com MBA Executivo em Finanças pelo IBMEC-RJ e em Gestão pela PUC-Rio. No Banco do Brasil (BB), de onde saiu para ir para a Petrobras, foi vice-presidente de Gestão Financeira e Relações com Investidores, gerente executivo da Diretoria Internacional, Superintendente Comercial, gerente-geral nas agências do BB em Portugal e Nova Iorque e diretor comercial.

Ivan Monteiro atuou ainda como membro do Conselho de Administração de instituições, entre elas a Visanet (Cielo), a CPFL Energia, a Neoenergia, a Seguradora Brasileira de Crédito à Exportação (SBCE) e o Banco Votorantim. O executivo presidiu também o Conselho de Supervisão do BB AG (subsidiária do Banco do Brasil na Áustria), foi diretor vice-presidente do BB Banco de Investimentos, da BB ELO Cartões Participações S.A., da BB Leasing S.A. Arrendamento Mercantil e da BB Administradora de Cartões S.A.