Comunicado do Business Wire :SES

A SES anunciou hoje que o SES-12 foi lançado com sucesso a bordo de um foguete comprovado em voo, o Falcon 9 da SpaceX, do Cabo Canaveral na Flórida, Estados Unidos, na hora local 00:45.

O SES-12, que foi projetado exclusivamente com feixes amplos de última geração e feixes de alto rendimento, se unirá ao SES-8 a 95 graus Leste para atender às diversas necessidades de vídeo, dados fixos, mobilidade e clientes governamentais em toda a Ásia-Pacífico e Oriente Médio. O SES-12 é o satélite mais recente que a SES irá lançar para esta posição orbital, onde operará sob a autoridade do Reino dos Países Baixos. Ele vai substituir e aumentar os serviços que são atualmente fornecidos no satélite NSS-6 da SES.

Juntamente com o SES-8, o SES-12 alcançará 18 milhões de residências com TV de sua posição orbital. Eles proporcionarão confiabilidade e escalabilidade às operadoras de TV por assinatura para aprimorar as experiências de visualização, adicionando mais conteúdo e oferecendo qualidade de imagem de alto nível para atender à demanda cada vez maior do público por conteúdo de alta definição (HD) e Ultra HD.

Como o SES-14 e o SES-15, que atendem às Américas, a carga útil de alta produtividade do SES-12 é a resposta da SES para aprimorar a conectividade nos segmentos aeronáutico e marítimo por toda a Ásia-Pacífico e Oriente Médio. O SES-12 também será essencial para permitir que governos implementem programas de conectividade para superar o abismo digital e permitir que as operadoras de telecomunicações, operadoras de redes móveis e provedores de serviços de Internet forneçam backhaul mais confiável e serviços de banda larga mais rápidos para celular.

Martin Halliwell, diretor de tecnologia na SES afirmou: "Mais conteúdo. Experiência de visualização mais imersiva. Velocidades de Internet extraordinárias. Cobertura confiável para celular. Todos esses requisitos dinâmicos do cliente podem ser atendidos agora com o lançamento bem-sucedido do SES-12, que oferecerá capacidade incremental de alto desempenho e maior confiabilidade e flexibilidade aos nossos clientes".

Com seis feixes amplos e setenta e dois feixes pontuais de alto desempenho para usuários, o SES-12 é um dos maiores satélites geoestacionários que a SES já lançou. A espaçonave também tem um Processador Digital Transparente (DTP) que aumenta a flexibilidade da carga útil para oferecer soluções de largura de banda muito mais personalizáveis aos clientes da SES. A espaçonave totalmente elétrica da SES-12 foi construída pela Airbus Defence and Space e dependerá totalmente de propulsão elétrica para a órbita e subsequentes manobras orbitais. O SES-12 se unirá à rede de sete satélites geoestacionários e dezesseis satélites MEO da SES por toda a região da Ásia-Pacífico e do Oriente Médio.

