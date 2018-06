Comunicado do Business Wire :GSMA

A GSMA anunciou hoje que as operadoras de telefonia móvel Deutsche Telekom e Vodafone Group concluíram com sucesso o primeiro teste de roaming internacional na Europa utilizando tecnologia licenciada de NB-IoT. O serviço irá assegurar a perfeita cobertura e serviço de modo contínuo para milhões de conexões utilizando redes de Ampla Área com Baixo Consumo de Energia (LPWA). O teste foi realizado empregando SIMs globais da Deutsche Telekom na rede Vodafone na Espanha e SIMs globais da Vodafone na rede T-Mobile da Áustria bem como módulos comerciais de NB-IoT. Os testes também irão proporcionar orientação a outras operadoras no fornecimento de um nível consistente de implementação.

"O sucesso destes testes é um importante marco no desenvolvimento de um ambiente sustentável de roaming para redes de Mobile IoT, mostrando suas capacidades bem como assegurar serviços consistentes além das fronteiras geográficas", disse Alex Sinclair, Diretor de Tecnologia na GSMA. "O mercado amadureceu consideravelmente em um tempo muito curto e antecipamos que será o ano em que a Mobile IoT está em ascensão. Sem dúvida, isto ocorre pois apenas serviços móveis geridos e licenciados podem fornecer a conexão segura com baixo consumo de energia, a fim de satisfazer futuras demandas."

A roaming é particularmente importante para os fabricantes implantarem dispositivos de LPWA em uma base mundial e perceber o benefício de economias em escala. Também é crucial para casos de uso como rastreamento de logística, que pode envolver containers cruzando diversas fronteiras internacionais em uma viagem única, bem como para dispositivos que podem ser fabricados em um país, mas implantado em outro, como medidores inteligentes. Os casos de teste de roaming foram desenvolvidos continuamente pela Deutsche Telekom e Vodafone e incluem importantes características de economia de energia como Modo de Economia de Energia (PSM), Atualização de Área de Rastreamento de Longo Período (TAU) bem como várias medidas de capacidade de processamento e tempo de ida e volta. Com destaque pelo sucesso destes testes, a indústria está trabalhando para acelerar a adoção da roaming de NB-IoT ao redor do mundo.

"A Deutsche Telekom introduziu e desenvolveu com sucesso redes de NB-IoT na maior parte de sua cobertura na Europa, sendo que estamos muitos satisfeitos em ver o ecossistema expandir rapidamente", disse Ingo Hofacker, responsável por negócios de IoT no Grupo Deutsche Telekom. "As primeiras ofertas comerciais já estão disponíveis em uma base nacional, porém as operadoras precisam satisfazer agora a demanda de clientes tanto para cobertura internacional como pela continuidade dos serviços."

O diretor de IoT da Vodafone, Stefano Gestaut, disse "Este desenvolvimento mostra a evolução bem-sucedida da terminologia e estou confiante que irá conduzir a uma série de novos aplicativos para NB-IoT, como o monitoramento de distribuição de bens além das fronteiras.

A iniciativa Mobile IoT da GSMA tem apoiado tecnologias LPWA licenciadas padronizadas, incluindo NB-IoT e LTE-M em 3GPP, sendo que até o momento, 29 operadoras de telefonia móvel lançaram 51 redes comerciais de Mobile IoT ao redor do mundo. A GSMA está trabalhando para acelerar a adoção de Mobile IoT mediante 36 Laboratórios de IoT Aberta, permitindo operadoras, fornecedores de módulos e provedores de aplicativos desenvolverem dispositivos e aplicativos de LPWA para uma ampla variedade de setores verticais. A Comunidade de Inovadores de Mobile IoT da GSMA é apoiada por uma comunidade em expansão de mais de 900 organizações. Segundo previsões da GSMA Intelligence até 2025 haverá 3,1 bilhões de conexões via IoT por celular, incluindo 1,8 bilhões de conexões de LPWA licenciadas.

A iniciativa Mobile IoT da GSMA tem suporte de mais de 70 operadoras de telefonia móvel a nível mundial, fabricantes de dispositivos e empresas internacionais de infraestrutura, módulos e conjuntos de circuitos integrados, que ajudam a indústria a padronizar e fornecer tecnologias comerciais de Ampla Área com Baixo Consumo de Energia no espectro de licença, em particular tecnologias complementares de NB-IoT e LTE-M. Estas redes são concebidas para apoiar aplicativos de IoT do mercado em larga escala mediante uma ampla variedade de aplicativos como rastreamento de ativos industriais, monitoramento de segurança ou medição de consumo de água e gás, que são de baixo custo, utilizam baixas taxas de transferência de dados, necessitam de baterias de longa vida útil e muitas vezes operam em locais remotos.

Para mais informação sobre a iniciativa Mobile IoT, visite: www.gsma.com/iot/mobile-iot-initiative/.

