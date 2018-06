China diz que deseja resolver demanda da UE sobre propriedade intelectual na OMC

A China busca acertar uma reclamação da União Europeia na Organização Mundial de Comércio (OMC) por suas práticas de propriedade intelectual por meio do mecanismo de resolução de disputas da entidade, afirmou o Ministério do Comércio em Pequim no fim do domingo.

A China tem adotado medidas "vigorosas" para proteger seus legítimos direitos de propriedade intelectual, afirmou o Ministério do Comércio.

Na sexta-feira, a UE apresentou uma reclamação na OMC contra a China por supostos prejuízos aos direitos de propriedade intelectual com transferências forçadas de tecnologia. O bloco europeu também apresentou uma queixa formal contra os EUA por suas tarifas de aço e alumínio. Fonte: Dow Jones Newswires.