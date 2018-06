Bovespa começa a semana em alta

A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou nesta segunda-feira (4) em alta de de 1,76%, com 78.596 pontos. As ações da Petrobras começaram a semana em alta, com valorização de 8,87% nas ações preferenciais, que dão direito a dividendos.

Dólar em queda

O dólar fechou em queda de 0,62%, com R$ 3,7434 reais na venda. O volume financeiro somou R$ 15,8 bilhões, influenciados pela venda das ações da Eletropaulo para a italiana Enel, que movimentaram R$ 5,5 bilhões.