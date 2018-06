Comunicado do Business Wire :Corona

A Corona está levando o assunto sobre poluição maninha por plásticos a nível mundial ao se apropriar de símbolos de paraísos no Dia Mundial dos Oceanos. Cerca de oito milhões de toneladas métricas de resíduo plástico são despejados no oceano a cada ano. Para aumentar a consciência deste fato, a marca está inserindo o plástico em outros lugares que não lhe pertence. A Corona está iniciando este caminho ao divulgar seu próprio slogan de campanha e imagens para mostrar o destino lamentável de paraísos afetados pela poluição por plásticos. Além disto, a Corona e a Parley estão revelando um design de camisetas havaianas de edição limitada que incorpora imagens de poluição por plásticos como modelo. No mês passado, a parceria mudou o nome do evento da Liga Mundial de Surf "Corona Bali Pro" para "Corona Bali Pro-tected" a fim de indicar que mesmo os paraísos mais remotos e inspiradores ao redor do mundo estão sofrendo.

"Como marca que é sinônimo de praia, estamos vendo de perto a destruição de faixas costeiras e oceanos", disse Felipe Ambra, Vice Presidente Mundial da Corona. "Nossos anúncios geralmente mostram paraísos do modo que assumimos ser, intocados e belos, mas hoje esta cada vez mais difícil encontrar uma praia sem plástico. Mediante nosso trabalho com a Parley, esperamos reverter esta tendência. Neste Dia Mundial dos Oceanos, a Corona deseja lembrar o mundo que todos nós precisamos proteger nossas praias para continuar desfrutando delas."

Mais informação sobre as atividades da Corona direcionadas ao Dia Mundial dos Oceanos:

MUDANÇA DO SLOGAN DA CAMPANHA "ISTO É VIVER": Com suas imagens idílicas de praia, um anúncio da Corona poderia ser considerado um símbolo de paraíso por si só. Em muitos países ao redor do mundo nesta semana, a Corona irá se apropriar de seu próprio slogan de campanha e ser criativa ao mudar de "Isto é Viver" para "Isto é Viver?" e substituir as belas imagens de praias por imagens de paraísos poluídos. Como voz destes paraísos, a Corona está dedicando sua publicidade mais visível e canais da mídia social à causa a fim de ajudar a aumentar a consciência a nível mundial.

POLUÍÇÃO POR PLÁSTICO ALCANÇA OUTDOORS DA CORONA:A Corona está utilizando plástico de praias próximas para construir esculturas na parte superior de outdoors da marca em Londres, Melbourne, Santiago, Bogotá, Santo Domingo e Lima. Estas instalações servem como uma representação de questões com a integração local perfeita do plástico dentro de imagens paradisíacas da Corona. Por exemplo, a escultura em Londres apresenta o autor australiano Chris Hemsworth surfando em uma onda de plástico coletado perto da praia Holywell. A "Onda de Resíduos" na instalação australiana pesa 1.500 kg, que é igual à quantidade de plástico que entra nos oceanos da Austrália a cada dia. Em ambas as cidades, pessoas podem deixar seus próprios resíduos plásticos no local do outdoor para serem adicionados à instalação de plástico ao longo da semana.

NOVO DESIGN DE CAMISETAS HAVAIANAS: A Corona e a Parley for the Oceans estão introduzindo um novo modelo de camisetas havaianas que não apenas descreve a poluição do mar por plástico dentro do design, mas também tece o fio da própria camiseta. A camiseta é feita de Parley Ocean Plastic? que é coletado do oceano aberto, ilhas remotas, faixas costeiras e comunidades costeiras. O design apresenta sutilmente itens de plástico de cada dia como escovas de dente e garrafas plásticas para representar o fato que a questão é difícil de se ver à distância, mas influente de perto. As camisetas com edição limitada estão disponíveis em três cores e podem ser compradas em wslstore.com/corona por £ 52 iniciando em 4 de junho. Os rendimentos de cada camiseta havaiana Corona irá para Parley for the Oceans para ajudar a apoiar sua missão de proteger nossos oceanos.

CORONA MUDA TÍTULO DE EVENTO DE SURF: Surfistas e o tour da Liga Mundial do Surf em particular, viajaram a alguns dos paraísos mais belos do mundo. O tour recentemente visitou Bali e como patrocinador titular do evento, a Corona e a Parley mudaram o nome de "Corona Bali Pro" para "Corona Bali Pro-tected". A mudança do nome é uma chamada à ação que não apenas a Bali, mas também a muitas regiões insulares como ela que estão se afogando em plástico. O evento reúne ativistas locais, ONGs, autoridades governamentais, indústrias locais e clientes mundiais que amontoaram boas marcas com a esperança de criar um plano de ação de 5 anos para Bali. Veja o anúncio feito no início deste mês aqui.

Embora o foco para a semana seja de aumentar a consciência, a Corona e a Parley também estão comprometidas em proteger 100 ilhas ao redor do mundo até 2020. Lançada no ano passado, a parceria já está trabalhando com comunidades locais nas Maldivas, República Dominicana e Chile, e continuará a intensificar os esforços em diversas regiões no próximo ano. A Corona e a Parley também anunciaram uma plataforma de captação de recursos chamada Clean Waves em maio que reutiliza o resíduo plástico em produtos de moda para compra, com todos os rendimentos indo para a proteção adicional das ilhas.

"Quando você está no meio do oceano, explorando ilhas mágicas e este cinturão de garrafas plásticas ao redor delas, você sabe que algo está errado. Assim, a Corona acabou sendo uma parceria dos sonhos, um aliado fundamental em nossa batalha contra esta horrível ameaça. Nossa parceria comprova que enquanto a economia é responsável pela destruição de nossos mares, algumas marcas podem ser a chave para a solução. Juntos, iremos acabar com o plástico de uso exclusivo na indústria de bebidas. Disto estou certo", disse Cyrill Gutsch, fundador da Parley for the Oceans.

Para mais informação sobre a poluição marítima por plásticos e o compromisso da Corona e da Parley em proteger ilhas ao redor do mundo, visite 100IslandsProtected.com.

Sobre a Corona e a Parley

Em maio de 2017, a Corona e a Parley for the Oceans anunciaram sua aliança e assumiram um compromisso de proteger 100 ilhas até 2020. A proteção de 100 ilhas é possível mediante a implementação da Estratégia E.I.R. da Parley: Evitar, Interceptar, Redefinir. O primeiro ano da parceria Corona e Parley se concentrou no trabalho com comunidades locais para "evitar" o uso de plástico e "interceptar" nas faixas costeiras antes de entrar no oceano. Com cerca de oito milhões de toneladas métricas de plástico entrando no oceano a cada ano, é de igual importância "redefinir" os usos, fontes e sistemas por trás dos resíduos de plástico e não apenas coletá-los. A parceria já teve um impacto nas diversas regiões ao redor do mundo. Mais de 25 ilhas estão agora sob proteção nas Maldivas, com novas ilhas na Austrália, Chile, República Dominicana e Indonésia a serem anunciadas. O projeto conduzido por ser o primeiro evento da Liga Mundial de Surf (WSL) isento de plástico virgem na Baía de Jeffrey, África do Sul no último mês de julho e mais recentemente, resultou em uma série de limpezas ao longo da costa do Chile conduzido pelo grande surfista e ativista, Ramón Navarro.

Para mais informação sobre a parceria e o Projeto 100 Ilhas, visite 100IslandsProtected.com.

Sobre a Parley for the Oceans

A Parley for the Oceans é a rede mundial onde criadores, pensadores e líderes de indústrias criativas, marcas, governos e grupos ambientais se reúnem para aumentar a consciência quanto à beleza e à fragilidade dos oceanos bem como cooperar em projetos que possam acabar com sua destruição. A organização formou alianças com as principais corporações, incluindo Adidas, Anheuser Busch InBev (Corona), Intel e Nações Unidas; as Maldivas e cooperadores expandindo os mundos da ciência, arte, moda, design, entretenimento, esportes e exploração de espaços e oceanos. Para saber mais: www.parley.tv.

Sobre a Corona

Com origem no México, a Corona é a principal marca de cerveja no país, a cerveja mexicana mais popular exportada mundialmente para mais de 180 países. A Corona Extra foi elaborada pela primeira vez em 1925 na Cervecería Modelo na Cidade do México, sendo ainda orgulhosamente produzida totalmente no México.

A Corona é pioneira na indústria da cerveja ao ser a primeira a utilizar uma garrafa transparente mostrando sua pureza e alta qualidade ao mundo. Cada garrafa de vidro é produzida em uma fábrica de vidros no México de propriedade da marca. A obra de arte encontrada na garrafa é pintada, destacando nosso compromisso com a qualidade em nossa embalagem e nossa herança mexicana.

Nenhuma Corona está completa sem a lima. Ao adicionar naturalmente prestígio, sabor e frescor, o ritual da lima é uma parte integrante ao fornecer uma experiência que é realmente única para Corona. A marca é sinônimo de praia e celebra os momentos ao ar livre. Ela convida a fazer uma pausa, relaxar e desfrutar dos simples prazeres da vida. Para saber mais, visite www.corona.com.

Contato

