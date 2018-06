Demissão em pleno pregão chama atenção

O fato de o pedido de demissão de Pedro Parente ter sido feito em pleno pregão chamou mais a atenção do mercado do que o própria saída do executivo do comando da companhia. A leitura dos agentes é que o executivo tem vasta experiência no mercado financeiro e que, portanto, sabia que o comunicado teria forte impacto nos ativos, levando inclusive a B3 a suspender negociações com papéis da Petrobrás em meio à disparada das ordens de stop loss que levou as ações a desabarem.

Na avaliação de analistas, se Parente não pôde aguardar o fechamento para fazer o comunicado, isso abre precedente para o mercado esperar muitas coisas. "Algo não encaixa e vamos saber mais para frente", disse analista da Eleven Financial Raphael Figueredo, que acredita que o investidor "encontrará racionalidade" durante o fim de semana para corrigir parte do tombo dos papéis da estatal.