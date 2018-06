Comunicado do Business Wire :General Cable Corporation and Prysmian Group

Prysmian Group (BIT: PRY) e General Cable Corporation (NYSE: BGC) anunciaram hoje que as partes foram informadas que obtiveram liberação do Comitê de Investimentos Estrangeiros nos EUA (CFIUS) para a aquisição proposta da General Cable pela Prysmian. Tal liberação foi a última das aprovações regulatórias solicitadas referentes à transação.

Como previamente anunciado pela General Cable, em 16 de fevereiro de 2018, acionistas da General Cable aprovaram a aquisição da mesma pela Prysmian em uma reunião especial dos acionistas da General Cable chamados para tal finalidade.

A Prysmian e a General Cable atualmente espera que o encerramento da transação irá ocorrer em 6 de junho de 2018, sujeito à satisfação ou renúncia das condições habituais restantes para o encerramento estabelecido no acordo de fusão entre as partes.

Prysmian Group

A Prysmian Group é líder mundial na indústria de sistemas de energia e cabos de telecomunicação. Com quase 140 anos de experiência, vendas em cerca de EUR 7,9 bilhões em 2017, mais de 21.000 empregados em 50 países e 82 fábricas, o Grupo está fortemente posicionado em mercados de alta tecnologia, oferecendo a mais ampla gama possível de produtos, serviços, tecnologias e know-how. Ela opera em negócios de cabos subterrâneos e submarinos bem como sistemas para transmissão de energia e distribuição, cabos especiais para aplicações em diversas indústrias de diferentes áreas e cabos de média e baixa tensão para setores de construção e infraestrutura. Para a indústria de telecomunicações, o Grupo fabrica cabos e acessórios para áudio, vídeo e transmissão de dados, oferecendo uma abrangente gama de fibras óticas, cabos óticos e de cobre bem como sistemas de conectividade. A Prysmian é uma empresa pública, cotada na Bolsa de Valores da Itália com o índice FTSE MIB.

General Cable

A General Cable (NYSE:BGC), com sede em Highland Heights, Kentucky, é líder mundial no desenvolvimento, projeto, fabricação, marketing e distribuição de produtos de fios e cabos de alumínio, cobre e fibra ótica para segmentos de energia, comunicações, automotivo, industrial, construção e especialidades. A General Cable é uma das maiores empresas de fabricação de fios e cabos no mundo, operando plantas de fabricação em seus mercados geográficos centrais além de ter representações de vendas e distribuição em todo o mundo.

Declaração de Advertência Referente a Declarações Prospectivas

Este documento contém certas declarações prospectivas também dentro do significado da Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933 e Seção 21E da Lei de Mercado de Valores Mobiliários de 1934, conforme alterado. Em alguns casos, você pode identificar estas declarações prospectivas pelos termos relacionados ao futuro como "estimar", "esperar", "antecipar", "projetar", "planejar", "pretender", "acreditar", "prever", "provavelmente", "possível", "dever", "meta", "objetivo", "poder", "será", "prever" e "continuar", o negativo ou plural destes termos e outras terminologias comparáveis. Declarações prospectivas neste documento incluem, mas não estão limitadas a, declarações referentes ao tempo esperado da conclusão da transação, à operação da Prysmian de negócios da General Cable após a conclusão da fusão contemplada, aos benefícios esperados da transação, e à operação futura, direção e sucesso dos negócios da Prysmian e da General Cable. Estas declarações prospectivas estão sujeitas a diversos riscos e incertezas, que poderiam levar resultados reais a diferir materialmente daqueles antecipados nestas declarações prospectivas. Estes riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a, incertezas quanto ao tempo da fusão contemplada; possibilidade de que as condições de encerramento para a fusão contemplada possam não ser satisfeitas ou renunciadas; bem como outros riscos e incertezas descritos na seção "Fatores de Risco e Incertezas" no Relatório Anual mais recente da Prysmian (que está disponível em www.prysmian.com) e relatório anual da General Cable no Formulário 10-K, Relatórios Trimestrais no Formulário 10-Q e Relatórios Anuais no Formulário 8-K disponível em www.sec.gov. Sujeito à lei aplicável, nem a Prysmian nem a General Cable se compromete a atualizar ou revisar publicamente qualquer uma destas declarações prospectivas. Este documento não constitui uma oferta para vender ou uma solicitação de uma oferta para comprar ações da Prysmian ou da General Cable.

Este comunicado de imprensa está disponível no site da empresa emwww.prysmiangroup.come no mecanismo para armazenamento central da informação regulamentada fornecida pela Spafid Connect S.p.A. emwww.emarketstorage.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20180602005104/pt/

Contato

Prysmian Group Relações com a Mídia Lorenzo Caruso, 0039 02 6449,1 Diretor de Comunicações Corporativas e Comerciais lorenzo.caruso@prysmiangroup.com ou Relações com Investidores Cristina Bifulco, 0039 02 6449,1 Diretor de Relações com Investidores mariacristina.bifulco@prysmiangroup.com ou General Cable Relações com a Mídia Lisa Fell, 859-572-9616 Diretor de Comunicações Globais ou Relações com Investidores Len Texter, 859-572-8684 Vice-Presidente Sênior, Controlador Financeiro Global & IR

