As várias leituras da queda de Parente

Há vários modos de interpretar o pedido de demissão de Pedro Pullen Parente da presidência da Petrobras, no dia em que completou dois anos no cargo. Ele fora empossado em 1º de junho de 2016, com Temer ainda interino. O cargo fica com o diretor financeiro e de relações com investidores, Ivan Monteiro. Experiente quadro do Banco do Brasil, Monteiro trocou de posto igual e de estatal ao acompanhar o então presidente, Aldemir Bendine, na substituição de Graça Foster, ainda no governo Dilma, em fevereiro de 2015. Sabiam tanto de petróleo quanto Foster de banco.

Se for medir apenas pelo resultado das apostas no executivo via cotações da Petrobras e da BRF, para a qual foi escolhido para presidir o Conselho de Administração em 26 de abril, com simultânea renúncia a posto idêntico na ex-BMF&Bovespa (atual B3), Parente é uma “ação” valorizadíssima. Dia 24 de maio, quando anunciou a queda de 10% no diesel, por 15 dias, Petrobras PN caiu 13,71% na B3 e BRF ON subiu 6,4%. Ontem, após PPP entregar carta de renúncia ao presidente Temer, Petrobras PN despencou 14,86%, enquanto BRF ON disparava 9,2%, na maior alta do pregão. Para piorar o quadro, mesmo com o Ibovespa subindo 0,63%, o dólar roçou os R$ 3,80.

Pedro Parente foi de incendiário a bombeiro e se queimou com Moreira e Temer na gasolina

O simplismo do mercado decretou que Parente (ou a BRF) está com mais futuro que a Petrobras. Uma estupidez. O patrimônio e os ativos da Petrobras são muito mais valiosos e líquidos que os frangos, lasanhas e linguiças da Perdigão e da Sadia, cuja fusão, após a quebra da última, em 2009, criou a gigante de alimentos do país. A BRF não acenou com a promoção de Parente a presidente executivo.

Os adoradores dos deuses do mercado devem ter ficado decepcionados, no mínimo, com a maneira estrepitosa da saída de Parente. O ex-presidente, por três anos, do Conselho de Administração da Bovespa, deveria seguir os rituais da Lei das S.A. e os trâmites mínimos da regulação do mercado. Sua renúncia teria que ser comunicada ao Conselho de Administração da Petrobras fora do horário do pregão.

E o presidente do CA da Petrobras, o experiente contabilista Nelson Carvalho, que já presidiu a Comissão de Valores Mobiliários, poderia tê-lo aconselhado a consumar o gesto antes ou depois do fechamento dos mercados no Brasil e nos Estados Unidos, onde os ADRs da Petrobras PN chegaram a cair 16,08%, mas no pregão após o fechamento (after hour) reagiu 0,47%. Ao não respeitar regras mínimas de equidade no mercado, PPP precipitou uma queda de até 19% nas ações PN, o que levou a B3 a acionar o circuit breaker e interromper o pregão, para a suspensão das ações da Petrobras e oferta posterior em leilões.

Bombeiro ou incendiário?

Olhando os desdobramento da crise no curtíssimo prazo - durante a greve dos caminhoneiros e o posterior jogo de pressão dos petroleiros - pode-se dizer que PPP ora agiu como estopim ora como bombeiro. A escalada quase diária dos preços do diesel, da gasolina (e a alta irracional do gás de cozinha GLP, para acompanhar os preços do Hemisfério Norte, onde é usado como combustível para aquecimento no rigoroso inverno, enquanto aqui esquenta o banho e a comida nas panelas) acirraram ânimos de caminhoneiros e petroleiros e tiveram a simpatia da população(síndrome de Estocolmo). Seus erros superaram a suposta boa intenção de recuperar a rentabilidade da empresa. Bombeiro, fez a proposta de baixa de 10% no diesel, com trégua de 15 dias para reabrir negociações, que abriu caminho para os donos de frotas e caminhoneiros triplicarem as exigências e o governo teve de ceder quando o país estava à beira do caos, desabastecido de tudo.

O reajuste da gasolina no dia 31 de maio - após o refluxo da greve dos caminhoneiros com concessões em preços do diesel e vantagens fiscais - pode ser comparada a jogar gasolina para apagar uma fogueira ainda em brasa. Se não foi um recado ao presidente Temer que ameaçava intervir na insensata escalada dos reajustes diários de preços, para espaçar os reajustes em intervalos mensais ou bimensais no diesel (com ajustes de eventuais subsídios pelo Tesouro, levando em conta variação do dólar e do petróleo), seria insensibilidade total. Ontem, a propósito, ao anunciar a recomendação de Ivan Monteiro para o Conselho de Administração, o presidente Temer reiterou que “não haverá interferência na política de formação de preços (dos combustíveis) da Petrobras”.

Cenários distintos

Maior empresa do país, orgulho dos brasileiros, a Petrobras sempre teve defensores e críticos apaixonados. Mas as mudanças de cenários obrigam a mudanças nas análises. Na primeira crise do petróleo, em 1973, a Petrobras produzia apenas 15% das necessidades do país. E as refinarias foram desenhadas para processar petróleo eleve, importado. Com a descoberta da Bacia de Campos, em agosto de 1974, a partir de 1980 a produção cresceu no mar e explodiu com o pré-sal (2006-07). Foi na euforia do pré-sal e nas projeções de que o barril estaria valendo US$ 200/400 entre 2016-2020 que a Petrobras foi posta no centro da matriz industrial, com planos ambiciosos no refino, nas plataformas, em estaleiros e um manancial para superfaturamento em todos os campos, como desvendou parcialmente a Lava-Jato.

A queda do barril dos US$ 147 de julho de 2018 para US$ 30 em 2008 transformou os planos em quimeras (o Comperj, que seria uma central petroquímica, virou uma refinaria de até 330 mil barris/ dia, descontinuada, sem baixar os custos). Como o governo Dilma segurou preços em 2013 e 2014 e liberou em 2015, quando o dólar subiu 48,9%, a receita operacional não acompanhou o salto do endividamento. Os prejuízos vieram bilionários em 2015, 15, 16 e 17, quase R$ 100 bilhões. O lucro veio no primeiro trimestre deste ano (R$ 6,9 bilhões, com a venda de ativos valiosos como três campos do pré-sal.

O próximo passo - que motivou a política de realismo dos preços dos derivados para estimular o ingresso de concorrentes à Petrobras no país - seria a retirada da estatal de 60% dos sistemas de refino e distribuição de petróleo e derivados do Sul (PR e RS) e do Nordeste (Bahia e PE). Contra isso se insurgiram os petroleiros, que perderiam a virtual estabilidade.

Sumido na crise dos caminhoneiros, o Ministro das Minas e Energia, Moreira Franco, teria deixado a Eletrobras de lado e entrado no circuito Petrobras, subordinada à sua pasta. Se na Secretaria de Governo viabilizou poucas PPP, Moreira acabou preparando para Temer a saída de PPP.