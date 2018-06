Aeroporto de Brasília comemora tanque cheio pela 1ª vez após greve

O Aeroporto de Brasília usou as redes sociais para comemorar os estoques de querosene do maior terminal do Centro-Oeste, que finalmente voltaram a ficar cheios. "Sábado com ânimo especial por aqui. Depois de quase duas semanas de muita correria, estamos aliviados em dizer que voltamos à programação normal", cita a Inframérica, operadora do aeroporto brasiliense, no Twitter.

No início da tarde deste sábado, o estoque de querosene do aeroporto estava em 100%. Durante o pior momento da crise causada pela paralisação dos caminhoneiros, o aeroporto enfrentou dois momentos em que o estoque ficou zerado. Isso fez com que o terminal pedisse que companhias decolassem para Brasília com combustível suficiente para cumprir a próxima etapa da viagem.