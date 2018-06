Temer: "Não haverá mudança na política de preços da Petrobras"

O presidente Michel Temer disse, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (1º), que a Petrobras manterá sua política de reajustes diários de preços de combustíveis. Além disso, confirmou Ivan Monteiro como presidente interino da petrolífera. Monteiro substitui Pedro Parente, que pediu demissão pela manhã.

"Não haverá interferência na política de preços. Garanto que esse rumo permanece inalterado", afirmou o presidente da República.

Temer também garantiu que a empresa de capital misto "permanecerá no rol das mais respeitadas do Brasil e do exterior".

Ivan Monteiro (dir.) assume lugar de Pedro Parente (centro) na presidência da Petrobras

O nome de Monteiro agora precisa ser confirmado novamente pelo conselho da estatal. Ele é o atual diretor executivo da Área Financeira e de Relacionamento com Investidores da Petrobras.

"Tenho certeza do sucesso da gestão do novo presidente", ressaltou Temer.

Com Agência Brasil