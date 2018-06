Subsídio do diesel afeta projeto de primeira-dama

Em meio ao festival de cortes de verbas, o governo Temer decidiu suspender R$ 3,9 milhões que seriam destinados ao desenvolvimento do Programa Criança Feliz, que tem como embaixadora a primeira-dama Marcela Temer. O programa, que apoia gestantes e crianças em situação de vulnerabilidade, atende semanalmente mais de 280 mil pessoas. Em março, durante Conferência Internacional da Primeira Infância, a primeira-dama chegou a agradecer ao marido, por “acreditar no Criança Feliz”. Na ocasião, Marcela reafirmou que “no nosso país, proteção da infância é uma política de Estado”.

>> Dizendo-se 'iluminado', Temer corta da saúde e da educação para baixar o diesel

Em seu discurso, durante a Conferência Internacional da Primeira Infância, a primeira-dama agradeceu ao marido por acreditar no projeto

Perde Marcela e perdem todas as mulheres

Além da mancada com a própria esposa, as medidas de Temer e sua equipe afligiram todas as brasileiras. O governo cancelou R$ 661,6 mil que iriam para a Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. A área afetada é responsável pelas Políticas de Igualdade e Enfrentamento à Violência contra as Mulheres.

Como se não bastasse, a saúde da mulher também foi afetada. Cerca de R$ 350 mil foram cortados da construção de Institutos de Saúde da Mulher e da Criança e outros R$ 345 mil foram suspensos na área de pesquisa de doenças de alta complexidade da mulher, da criança e do adolescente.