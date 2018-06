Saída de Parente derruba ações da Petrobras e eleva dólar

Após o anúncio da saída de Pedro Parente da presidência da Petrobras, as ações da empresa registraram queda na Bolsa de Valores. O Índice Bovespa também foi impactado. O dólar registrou alta.

Por volta das 14h25 desta sexta-feira (1º), as ações da Petrobras estavam no topo daquelas com as maiores quedas. As ações preferenciais registravam queda de 15,60%, já as ordinárias, queda de 15,50%.

O índice Bovespa anotava queda de 0,02%. O índice registrado nesse horário era de 76.735,63 pontos. Logo em seguida, às 14h28, o índice subiu 0,04%.

Já o dólar comercial tem alta de 0,45%, sendo negociado a R$ 3,75.

Às 11h20, logo após o anúncio da demissão de Parente, a Bolsa de Valores de São Paulo sofreu queda. Em aviso de fato relevante, a estatal informou que as negociações das ações PETR-N2 foram suspensas das 11h22 às 11h42, conforme informou às 11h46 a Agência Brasil. No entanto, as operações já foram retomadas.