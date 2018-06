Maia considera Ivan Monteiro 'ótimo nome' pelo que ouviu

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta sexta-feira, 1º, que não conhece o novo presidente da Petrobras, Ivan Monteiro, mas o considera um "ótimo nome" pelo que ouviu sobre o executivo. "Não conheço Monteiro, mas considero ótimo nome pelas pessoas que conhecem", afirmou Maia ao Broadcast Político.

Monteiro foi anunciado nesta sexta-feira como substituto de Pedro Parente, que pediu demissão do cargo mais cedo. O nome do novo presidente definido ainda terá de ser submetido ao Conselho de Administração da estatal, que deverá aprová-lo, uma vez que o governo tem maioria no colegiado.