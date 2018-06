Em vídeo, Parente defendeu política de preços da Petrobras

Um dia antes de pedir demissão da presidência da Petrobras, Pedro Parente defendeu os reajustas de preços diários praticados pela estatal desde 30 de junho de 2017. O vídeo foi produzido para circulação interna, dirigida a funcionários da Transpetro, na quinta-feira (31).

"A nossa política de preços é muito questionada. Nem tanto pelos valores, mas também há uma discussão sobre a frequência dos nossos reajustes", disse. "A frequência não foi uma escolha caprichosa dessa diretoria", completou.

Nessa sexta-feira, em sua carta de demissão, Parente destacou: "A greve dos caminhoneiros e suas graves consequências para a vida do País desencadearam um intenso e por vezes emocional debate sobre as origens dessa crise e colocaram a política de preços da Petrobras sob intenso questionamento."

No vídeo de quinta-feira, o agora ex-presidente da Petrobras afirmava que a "frequência diária de reajustes é fundamental, porque ela dá chance de poder lidar melhor" com a participação de mercado. Para o executivo, reajustes mensais eram prejudiciais à companhia. Nos últimos meses de 2017, de acordo com Parente, o market share da empresa chegou a 67% por conta dessa prática no preço do diesel.

Taxa de utilização das refinarias

No vídeo, Parente fez questão de destacar que não é o responsável pela definição das taxas de utilização das refinarias. Para tal, a petrolífera tem "técnicos muito competentes":

"Essa história de que eu defino carga na refinaria, pessoal... Não acreditem não. Não tenho esse poder. Nem saberia fazer", garantiu.

De acordo com o ex-presidente da Petrobras, esse é um sistema "muito complexo" e a "turma de refino de gás natural é muito boa e faz isso com muita dedicação e muito empenho".

Prazo de pagamentos

Parente finaliza ressaltando que a empresa está "saindo da crise" e pedindo para que os funcionários lembrem do "quanto a petrolífera melhorou nos últimos dois anos".

O ex-presidente da Petrobras também falou sobre as renegociações feitas pela Petrobras a fim de obter juros menores. "Nosso endividamento ainda está alto, mas caiu. Temos que ver o que foi feito em termos de alongamento do prazo de pagamento e de redução da nossa taxa de juros. Antes tínhamos, para os próximos três anos, quase 50 bilhões de dólares de vencimentos. Agora esse número caiu a menos da metade e nosso caixa quase equivale esse valor", destacou.

"É uma redução de custos sem qualquer prejuízo para a empresa. Esse trabalho, comprometido com a empresa, nós da diretoria continuaremos a fazer".