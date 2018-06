Conselho da Petrobras aprova nome de Ivan Monteiro para a presidência da estatal

O Conselho da Petrobras aprovou, no fim da tarde desta sexta-feira (1), o nome de Ivan Monteiro, atual diretor financeiro, para assumir interinamente a presidência da estatal, após o pedido de demissão de Pedro Parente. A decisão final depende ainda da aprovação do presidente Michel Temer.

Ivan foi levado para a estatal por Aldemir Bendine, quando este assumiu a sua presidência. Os dois trabalharam juntos no Banco do Brasil. Pedro Parente o confirmou na função durante sua gestão.

Parente pediu demissão nesta sexta-feira (1°) após o desgaste sofrido com a greve de caminhoneiros, que protestavam contra o aumento no preço dos combustíveis. Apesar das reivindicações dos caminhoneiros, Parente reforçou que a Petrobras não mudaria sua política de preços - também questionada por especialistas. Em entrevista na terça-feira à TV Brasil, o presidente Michel Temer chegou a afirmar que o Planalto poderia reexaminar a política de preços da estatal. Mas no dia seguinte, voltou atrás dizendo que ela seria preservada.

Ivan Monteiro

O atual diretor executivo da Área Financeira e de Relacionamento com Investidores chegou à Petrobras junto com ex-presidente Aldemir Bendine, nomeado pela então presidente Dilma Rousseff. Investigado pela Lava-Jato, Bendine perdeu o cargo, mas Ivan Monteiro permaneceu e trabalhou durante os dois últimos anos ao lado de Pedro Parente.

Quando Bendine foi presidente do Banco do Brasil (BB), ele ocupou a vice-presidência de Gestão Financeira e de Relações com Investidores de 2009 a 2015. No BB, já havia ocupado cargos de gerente executivo da Diretoria Internacional, superintendente comercial, gerente geral nas agências em Portugal e Nova York e diretor comercial. Antes de ir para a Petrobras e o Banco do Brasil, sempre atuou como executivo de diversas instituições no mercado financeiro.

