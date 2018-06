Comunicado do Business Wire :Gilson

A Gilson formou parceria com três novas distribuidoras no Brasil para vender seus produtos de movimentação manual de líquidos, incluindo sua linha de pipetas PIPETMAN. A empresa formou parceria com distribuidoras experientes baseadas no Brasil, como a BioResearch do Brasil, a Sinapse Biotecnologia e a Pensabio para assegurar que os clientes em todo o Brasil tenham acesso aos produtos de movimentação de líquidos da Gilson. A Gilson distribui seus produtos no Brasil desde 1992, e o aumento na tração no mercado levou à necessidade de ampliar seus canais.

A Bio Research do Brasil tem extensa experiência na venda de produtos para movimentação manual e automatizada de líquidos. Concentrada no mercado de pesquisa científica, ela vende também reagentes de suporte, consumíveis, equipamento científico e produtos de bioprocessamento. As capacidades de suporte da Bio Research do Brasil incluem serviços de laboratórios para calibração e reparo de pipetas que atendem as exigências ISO-8655.

A Sinapse Biotecnologia é uma distribuidora de produtos genômicos e proteômicos. Seu portfólio de produtos reagentes também complementa as pipetas Gilson. A Sinapse comercializa para as mais prestigiosas instituições de ciências da vida do Brasil e para as regiões rurais e os estados tradicionalmente carentes. Seus serviços oferecerão conveniência para os clientes da Gilson tanto nos centros comerciais quanto nas áreas remotas do país.

A Pensabio, uma divisão da Pensalab, é especializada em biologia molecular de ponta e nanotecnologias. Esta expertise permite à Gilson alcançar clientes nas áreas de bebidas e alimentos, petroquímicos, e outros mercados não tradicionais além das pesquisas das ciências da vida. Ela também vende plataformas de instrumentos de última geração com suporte especializado de aplicação.

"A Bio Research do Brasil, a Sinapse Biotecnologia, e a Pensabio estendem e fortalecem a pegada comercial da Gilson no Brasil de uma maneira única e empolgante", disse Ryan Titmas, vice-presidente de vendas da Gilson nas Américas. "Suas capacidades combinadas nos ajudarão a alcançar novos mercados e facilitar a conveniência de compras e o serviço de suporte para nossos clientes brasileiros."

Para uma lista global de parceiros de movimentação manual de líquidos da Gilson, acesse www.Gilson.com

Sobre a Gilson

A Gilson é uma empresa familiar fabricante global de soluções de gerenciamento e purificação de amostras para a indústria das ciências da vida. Nós ajudamos os pesquisadores a acelerar o avanço da descoberta, criando equipamentos laboratoriais fáceis de usar que melhoram a reprodutibilidade e a rastreabilidade. Desde 1957, vimos desenvolvendo produtos inovadores, tal como a primeira pipeta de volume continuamente ajustável, a PIPETMAN®. Pela parceria com a comunidade científica, promovemos as ofertas do nosso portfólio, adicionando sistemas de pipetas automatizadas e instrumentos de cromatografia, além de capacidades intuitivas de gerenciamento de software. Apoiada por P&D, serviços e suporte em todo o mundo, a Gilson se esforça para possibilitar ciência verificável e tornar a vida no laboratório mais fácil para os nossos clientes.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20180601005971/pt/

Contato

Gilson, Inc. Suzanne Restaino 608-828-3259 srestaino@gilson.com ou CG Life Ben Marcus 312-997-2436 bmarcus@cglife.com

© 2018 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.