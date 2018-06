Comunicado do Business Wire :BRIC HOLDING

Aimedis, uma provedora holandesa de eHealth e criadora de uma plataforma com base em blockchain e IA, que permite aos pacientes e instituições armazenar e compartilhar informações de saúde com segurança, como diagnósticos, raios X, exames de sangue etc., além de permitir a realização de consultas em vídeo ou a obtenção de receitas on-line para medicamentos, agora oferece o AIM ao público, uma criptomoeda que deve ser usada para todos os tipos de serviço em sua plataforma.

Ao oferecer 300 milhões de tokens com um valor nominal de US$ 0,12 dólares por token, a empresa administrada por médicos se esforça para levantar US$ 36 milhões para o financiamento do desenvolvimento e lançamento da plataforma no mercado internacional, explica o diretor executivo Dr. Michael J. Kaldasch: "Depois do lançamento bem-sucedido no mercado da Alemanha, atualmente estamos em contato direto com várias instituições de saúde do mundo inteiro, especialmente com as nações do Extremo Oriente, onde há um boom no setor de saúde. O AIM-ICO proporcionará os fundos necessários para financiar o desenvolvimento da plataforma e de suas funcionalidades, planejadas para os próximos trimestres, e também para a criação de equipes internacionais."

O principal portal de referência para os ICOs, www.icobench.com, classifica a oferta inicial de mercado com 4,6 de 5 possíveis pontos, tornando o AIM-ICO atualmente um dos ICOs de eHealth mais bem cotados no portal. Acima de todos os dois argumentos que levaram a esta classificação superior: primeiro, que o sistema já está ativo e é usado por grandes empresas hospitalares na Alemanha e, segundo, que por trás do ICO da Aimedis está um conselho consultivo de "celebridades" de saúde internacionalmente renomadas, que contribuem para o sucesso da plataforma.

Em paymentweek.com, o autor Steven Anderson revisa positivamente o AIM ICO e conclui que "com a abundância de investidores em busca do "próximo bitcoin", o AIM pode bem ter um aumento substancial".

Até junho de 2026, o AIM pode ser adquirido na casa de investimento tcheca, BRIC INVEST, com um bônus de pré-venda de 30% mais um prêmio de boas-vindas de 5%! O diretor de operações, Moroslav Soukup declarou: "Com o nosso prêmio de boas-vindas de 5%, estamos no único lugar onde você receberá 11,25 AIM por dólar investido!".

