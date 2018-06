China nomeia Liao Min vice-ministro das Finanças

A China nomeou Liao Min como vice-ministro das Finanças, no lugar de Zhu Guangyao, informou o Ministério de Recursos Humanos nesta sexta-feira. Desde maio, Liao, de 50 anos, atuava como vice-diretor no Escritório Geral da Comissão Central de Assuntos Econômicos e Financeiros, órgão comandado por Liu He, principal assessor econômico do presidente Xi Jinping.

O governo também informou que Jiang Yang foi retirado do posto de vice-presidente do regulador do mercado de ativos, entre outras mudanças de pessoal. Fonte: Dow Jones Newswires.