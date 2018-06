3G Radar já tem 10,3% da Eletrobras, mas diz que não quer ingerir no controle

Sumido das ações para mediar a greve dos caminhoneiros contra a política de reajustes dos preços do óleo diesel, da gasolina e do gás de cozinha pela Petrobras, a principal empresa vinculada ao Ministério das Minas e Energia, que comanda desde 10 de abril, o ministro Moreira Franco encontrou espaço na sua agenda para receber às 16 horas de terça-feira, em seu gabinete, em Brasília, dois representantes do 3G Radar.

O 3G Radar é uma parceria criada em 2013 entre a 3G Capital, que tem como sócios Jorge Paulo Lemann, o homem mais rico do Brasil, e seus parceiros Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira e os ex-gestores de investimento da Vinci Partners, Mário Campos, e Pedro Batista.

Moreira Franco recebeu emissários de Jorge Paulo Lemann dia 29 de maio

Campos e Batista foram recebidos no gabinete do ministro em audiência que contou com a presença do secretário de Energia Elétrica do MME, Márcio Félix, do Coordenador Geral da Secretaria Executiva, Ricardo Brandão, do secretário de Energia Elétrica, Ildo Grudner, e da assessora Marisete Dadald.

Os temas da agenda eram a MP 814, que define a (suspensa) venda das empresas de distribuição de energia estaduais controladas pela Eletrobras (Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Piauí, Goiás, Alagoas). O Projeto de Lei 9.463, em tramitação na Câmara e que define a cessão do controle da estatal de energia elétrica a partir da decisão do governo (a União detém 53,9% das ações ordinárias, ON, com direito a voto) de não participar de futuro aumento de capital a ser subscrito pela iniciativa privada.

A agenda do encontro, criticada pelos empregados da Eletrobras e empresários do setor elétrico, mereceu a censura de políticos, como o deputado federal Chico Vigilante (PT-DF), que estranhou uma audiência privada para tratar de assuntos que estão sendo discutidos em comissão especial da Câmara.

Depois de protestar na assembleia de 27 de abril pela não distribuição de dividendos (a estatal estava na prejuízo), o grupo 3G Radar, que detinha na ocasião 6% das ações PN da empresa, no dia seguinte à audiência enviou comunicado à Eletrobras, que o divulgou na noite de 30 de maio, em Fato Relevante, informando que diversos veículos de investimentos da 3G Radar tinham ampliado a participação em ações Preferenciais Classe B da Eletrobras a 10,3%. O maior acionista em ONs é o Banco Clássico, de Juca Abdalla, com 7%.

No comunicado, o grupo 3G Radar - considerado o grupo brasileiro com mais cacife para assumir o controle da estatal, pretendia pela chinesa State Grid, que já levou o controle da CPFL e teria a preferência do ministro, segundo se comenta no mercado - diz que a posição é “estritamente de investimento” e que “não objetiva alterar a administração, controle acionário ou regular o funcionamento da Companhia”. Ironia, lembra executivo do mercado financeiro é que, “na prática”, a 3 G Radar já conta com três membros favoráveis a seus pleitos no Conselho de Administração da Eletrobras: o presidente José Guimarães Monforte, o representante dos minoritários, Mauro Cunha, e a recém empossada Elvira Baracuhy. José Pais Rangel representa o Clássico. Manoel Zaroni foi indicado pelo presidente da diretoria executiva, Wilson Ferreira (ex-CPFL), em aparente conflito de interesses.