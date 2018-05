Reino Unido se diz 'desapontado' com decisão de Trump sobre tarifa do aço

O governo do Reino Unido disse estar "profundamente desapontado" com a decisão dos Estados Unidos de impor tarifas sobre as importações de aço e alumínio do México, do Canadá e da União Europeia.

"O Reino Unido e os outros países da União Europeia são aliados dos Estados Unidos e deveriam ser permanentemente isentos de qualquer tarifa siderúrgica", disse, em comunicado, o governo britânico.

O gabinete da primeira-ministra Theresa May disse ainda que "é claro para os Estados Unidos a alta importância do aço e do alumínio do Reino Unido em projetos de defesa e de empresas do país".

A nota diz ainda que o governo britânico vai seguir trabalhando com a União Europeia e os EUA por uma saída que signifique a isenção permanente de tarifas de importação. Fonte: Associated Press.