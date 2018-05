Postos que não repassarem desconto no diesel aos consumidores serão punidos

Eliseu Padilha, ministro da Casa Civil, anunciou nesta quinta-feira (31) que postos que não repassarem aos consumidores redução de R$ 0,46 serão punidos. As punições são:

- Multa de até R$ 9,4 milhões;

- Suspensão das atividades;

- Cassação da licença do estabelecimento;

- Interdição do estabelecimento.

Ainda de acordo com o ministro, postos que comprarem diesel a partir desta sexta com menor preço terão de repassar o desconto ao consumidor.

Quando questionado sobre postos que já teriam estoque de diesel, Padilha garantiu que, "segundo o Ministério de Minas e Energia, o tempo médio para que o estoque acabe é de 48 a 72 horas". Para o ministro da Casa Civil, "haverá tempo para aquisições com o novo preço".

Secretaria Nacional do Consumidor, vinculada ao Ministério da Justiça, assinará termo de cooperação técnica com a Federação Nacional do Comércio de Combustíveis a fim de garantir que a redução chegue "na ponta, na bomba, para o consumidor".