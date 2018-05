Postos do interior de SP recebem combustível e já têm menos filas

Com as rodovias sem bloqueios, os postos de gasolina recebem mais combustível e as filas nos postos já são pequenas nas principais cidades do interior de São Paulo. Na região de Campinas, apenas a Refinaria de Paulínia liberou 400 caminhões-tanque carregados até a madrugada desta quinta-feira, 31. Em Sorocaba, caminhões chegavam sem escolta nesta manhã. O Sindicato do Comércio dos Derivados de Petróleo (Sincopetro), prevê que o abastecimento deve ser normalizado até o fim de semana.

O reflexo da greve é visível nas rodovias paulistas que, em pleno feriado, estão praticamente vazias. Nas praças de pedágio, desde a zero hora, caminhões não pagam tarifa pelo eixo suspenso, como ficou acordado para o fim da greve. A Secretaria de Logística e Transportes do Estado liberou também o tráfego de caminhões em estradas com restrição para veículos de cargas nesse feriado prolongado, como as rodovias Castelo Branco, Bandeirantes e Tamoios.