PIB sobe 0,4% no primeiro trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre de 2018 cresceu 0,4% na comparação com os três meses anteriores e chegou a R$ 1,6 trilhão, informou, ontem, o IBGE. Considerado ainda baixo, este foi o quinto resultado positivo após oito quedas seguidas. De acordo com o Ipea, indústria e serviços permaneceram “praticamente inertes” (+0,1%) e o destaque foi para o setor de agropecuária, que registrou crescimento de 1,4% no período. Na comparação interanual, o PIB registrou alta de 1,2%.

“Esse resultado reflete a continuação do processo de retomada da economia, mas ainda está abaixo do que imaginá- vamos no início do ano”, explica José Ronaldo de Souza, diretor de Estudos e Políticas Macroeconômicas do Ipea. O nível de atividade econômica ainda está 5,7% abaixo do pico da série histórica, registrado no primeiro trimestre de 2014, segundo o IBGE. Na prática, significa que o país ainda não superou a recessão iniciada em abril de 2014.

Indústria e serviços ficam ‘inertes’; agropecuária avança 1,4%

Embora modesto, o crescimento de 0,4% surpreendeu analistas como os do Itaú Unibanco, que previam um índice um ponto percentual mais baixo, repetindo o fim de 2017. O banco destacou, para os investidores, que o consumo das famílias avançou 0,5% e que o investimento subiu 0,6% nos três primeiros meses do ano.

O ministro do Planejamento, Esteves Colnago comemorou o crescimento do investimento. “É importante, demonstra um crescimento muito focado em formação bruta de capital fixo, que é investimento. Isso demonstra um crescimento sustentável de médio e longo prazo”, comentou a empresários durante o Fórum de Investimentos Brasil 2018, em São Paulo.

Com relação à indústria, o braço de transformação recuou 0,4% e construção, 0,6%. As atividades industriais foram equilibradas pelo desempenho da eletricidade, gás, água, esgoto e limpeza urbana, que subiram 2,1%.

No setor de serviços, houve ligeira expansão do comércio (0,2%), transporte (0,7%) e as atividades imobiliárias (0,5%). Os serviços de informação assistiram a uma queda de 1,2%, enquanto a categoria intermediação financeira e seguro caiu 0,1%.

A agropecuária só responde por cerca de 7% do PIB, o que explica o resultado baixo do conjunto. O avanço do setor foi puxado pela produção de soja, que aumentou 0,6%. “Este índice não parece tão alto, mas é preciso lembrar que foi um crescimento sobre o ano em que tivemos uma safra recorde, o que faz a base de comparação ser muito elevada”, lembra a gerente do IBGE Claudia Dionisio. O desempenho foi uma exceção entre as culturas com safra no primeiro trimestre do ano, cujas colheitas foram inferiores às registradas em 2017. Isso explicaria o porquê de a agropecuária ter registrado uma queda de 2,6% na comparação anual, mesmo sendo o destaque do PIB no trimestre.