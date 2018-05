Ouro fecha em queda com alta do dólar em maio, apesar de tarifas dos EUA

O contrato futuro de ouro fechou em baixa nesta quinta-feira, 31, após ter registrado ganhos na véspera. A valorização acumulada pelo dólar em maio, apesar do recuo da moeda americana nesta quinta-feira, pesou sobre o ouro. Mais cedo, o vencimento chegou a trabalhar em alta com a confirmação dos Estados Unidos de tarifas à importação de aço e alumínio.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro para entrega em agosto caiu 0,14%, para US$ 1.304,70 por onça-troy.

Os preços do ouro chegaram a ser sustentados pela confirmação de que os Estados Unidos seguirão em frente com as tarifas sobre a importação de aço e alumínio do Canadá, do México e da União Europeia. O secretário do Comércio dos EUA, Wilbur Ross, disse que as tarifas entrarão em vigor na sexta-feira. Os dois países e o bloco ameaçaram retaliar, e a possibilidade de um acirramento da disputa comercial fez com que traders buscassem ativos considerados de maior segurança, como o ouro.

Contudo, apesar da queda nesta quinta-feira, o índice dólar, que mede o movimento da divisa ante as principais moedas, segue bem acima dos patamares observados no fim do mês passado. O índice acumulou ganhos de mais de 2% em maio. "O principal obstáculo para o ouro é a tendência de um dólar mais forte", disse Michael Armbruster, sócio-gerente da Altavest. "A turbulência geopolítica ao redor do mundo pode manter o ouro ancorado, mas as perspectivas de curto prazo provavelmente são de estabilidade a queda, dadas as nossas expectativas de um dólar muito mais forte." O ouro tende a se desvalorizar com a alta do dólar, já que, por ser cotado na moeda americana, fica mais caro para operadores que operam em outras divisas. (Com informações da Dow Jones Newswires)