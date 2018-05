França: negociaremos para compensar prejuízo de isenção em pedágios

O governador do Estado de São Paulo e pré-candidato à reeleição, Márcio França, anunciou, na tarde desta quinta-feira, 31, que sua gestão vai negociar com as concessionárias para que os prejuízos relativos à isenção do eixo suspenso para caminhoneiros, nos pedágios, sejam compensados. A ideia é que os prejuízos sejam contrabalançados com o adiantamento do prazo dos contratos de concessão.

"vamos negociar com as concessionárias", disse o governador. A administração estadual publicou hoje em Diário Oficial a resolução que isenta caminhões da cobrança do eixo suspenso nas praças de pedágio.

O governador disse ainda, em entrevista a jornalistas, que espera até o fim desta quinta-feira para que todos os bloqueios decorrentes da greve dos caminhoneiros terminem no Estado.