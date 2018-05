EUA anunciam tarifas sobre o aço e alumínio da UE, Canadá e México

O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross, anunciou nesta quinta-feira que seu país aplicará a partir de sexta-feira tarifas elevadas sobre o aço e o alumínio importados da União Europeia (UE), México e Canadá.

O governo americano decidiu não prolongar a isenção temporária concedida à UE, México e Canadá até a meia-noite desta quinta-feira e passará a aplicar as tarifas de 25% sobre o aço e de 10% sobre o alumínio.

Ao mesmo tempo, Ross afirmou que não há uma data para a conclusão da renegociação do Tratado de Livre Comércio de América do Norte (Nafta), integrado por Estados Unidos, México e Canadá.

"Estas conversações estão demorando mais tempo do que esperávamos, não existe uma data muito precisa para a conclusão", disse, antes de afirmar que o governo do presidente Donald Trump espera "continuar as negociações".

