Eduardo Guardia e Pedro Parente se reúnem hoje em São Paulo

O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, reúne-se hoje (31) com o presidente da Petrobras, Pedro Parente, em São Paulo. Eles irão conversar sobre os impactos das paralisações dos caminhoneiros e dos petroleiros na política de preços de combustíveis.

A reunião ocorre no momento em que o país ainda vive o problema do desabastecimento dos postos de combustíveis e os consumidores enfrentam longas filas para encher o tanque e comprar gás de cozinha.

A sanção do presidente Michel Temer à lei que define a reoneração da folha de pagamento de 28 setores da economia foi publicada nesta quinta-feira em edição extra do Diário Oficial da União. Ele vetou a inclusão da cobrança do PIS/Cofins sobre o óleo diesel até dezembro, como defenderam alguns setores.

Temer editou três medidas provisórias (MPs) para garantir o acordo com caminhoneiros e reduzir em R$ 0,46 o preço do litro do diesel nas bombas.