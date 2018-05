Comunicado do Business Wire :Gemalto

Até 2022, mais de 4 em 10 funcionários ao redor mundo devem aderir à tecnologia móvel, segundo Análises Estratégicas. Com o aumento da necessidade de mobilidade no local de trabalho, a Acer incorporou o SIM (eSIM) miniaturizado e integrado da Gemalto em seus laptops Swift 7 a fim de oferecer PCs ultra portáteis "sempre conectados" que permitem que os usuários estejam conectados em qualquer lugar.

Conforme as especificações de fornecimento da GSMA de SIM remoto, o eSIM da Gemalto está totalmente integrado com o Windows 10. Usuários podem ativar facilmente o perfil padrão das operadoras de telecomunicações que vem com o novo Acer Swift 7. Mais tarde, podem mudar para suas operadoras móvel de preferência sem a necessidade de alterar os cartões SIM, uma vez que o eSIM é mundialmente interoperável em todas as empresas de telefonia. Graças à conectividade móvel eSIM sempre presente e segura, os profissionais ganham em produtividade e eficiência do trabalho, onde quer que estejam.

A mobilidade está ganhando força em todo o mundo. O IDC relatou que os gastos globais em hardware, software e serviços relacionados à mobilidade - como smartphones, software de gestão de mobilidade empresarial e serviços de conectividade móvel irão alcançar US$ 1,72 trilhão até 2021, subindo 8,5% comparado ao ano passado. São esperados que os EUA, China Continental e Japão sejam os três principais mercados em termos de gastos com mobilidade durante todo o período de previsão.

"Com a experiência comprovada da Gemalto em implantação de eSIM, o Acer Swift 7 pode ajudar profissionais a se manterem produtivos com conectividade flexível e perfeita em qualquer lugar", disse Jerry Hou, gerente geral de Notebooks para Consumidores e Produtos de TI na Acer. "Comparados a smartphones, os PCs sempre conectados como o Swift 7 da Acer, irão receber notificações e extrair dados sem nunca se desconectarem. Temos muito prazer em fornecer esta conectividade sem fio, que por sua vez irá ajudar organizações a melhor atender as necessidades do crescente grupo de trabalhadores remotos", disse Sashidhar Thothadri, vice-presidente sênior de Serviços Móveis e Internet das Coisas da Gemalto na Ásia.

