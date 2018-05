Cesta básica tem alta de 4,61% em uma semana

A cesta básica teve alta de 4,61% entre 24 e 30 de maio no município de São Paulo, segundo pesquisa da Fundação Procon-SP em parceria com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

O preço da batata subiu 102%, para R$ 6,51 o quilo - essa foi a maior variação entre os 39 itens pesquisados. Outros produtos que tiveram aumento de preço foram cebola (11%), desodorante spray (8,21%), carne de primeira (7,69%) e leite UHT (5,60%). "A gente atribui à greve dos caminhoneiros essa alta fora do comum", diz Marcio Milan, economista da Tendências Consultoria Integrada.

Milan diz acreditar que, com a normalização do abastecimento, os preços tendam a recuar. "A greve deve ter um efeito sobre a inflação somente entre maio e o começo de junho", finalizou. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.