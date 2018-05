Venda de imóveis cresce 22,3% no 1º tri no País, diz CBIC; lançamentos caem 30,7%

O mercado imobiliário residencial ampliou as vendas no começo do ano, mas os lançamentos recuaram no período, de acordo com pesquisa realizada pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) em 23 capitais e regiões metropolitanas do País.

As vendas totalizaram 24.712 unidades no primeiro trimestre de 2018, crescimento de 22,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Em 13 regiões foram registradas altas nas vendas, enquanto 10 regiões tiveram queda.

Os lançamentos atingiram 10.574 unidades no primeiro trimestre, queda de 30,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Houve crescimento em 7 regiões e queda em 15.

Com mais vendas do que lançamentos, a quantidade de imóveis disponíveis para venda diminuiu no País.

O estoque chegou a 123.055 unidades no fim de março, recuo de 14,8% na comparação anual. Desse estoque, 33% são imóveis prontos, 52% em construção e 20% na planta.

O preço médio do estoque no fim do período ficou em R$ 6.042 por metro quadrado.