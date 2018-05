Podemos negociar com UE 'com ou sem tarifas em vigor', diz secretário dos EUA

O secretário do Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross, defendeu nesta quarta-feira que é possível conduzir negociações com a União Europeia "com ou sem tarifas em vigor". O bloco econômico busca isenções permanentes e incondicionais das tarifas americanas sobre a importação de aço e alumínio.

"Há diversas tarifas que a UE tem sobre nós (os EUA). Não é que não possamos conversar só porque há tarifas", alegou Ross em um evento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), em Paris. Ele apontou que a China "não usou isso como uma desculpa para não negociar".

Ross também expressou preocupação com sua visão de que a Organização Mundial do Comércio (OMC) e outras instituições são muito rígidas e lentas para se adaptar a mudanças no mundo dos negócios. "Poderíamos operar dentro de quadros (multilaterais) se fôssemos convencidos que as pessoas se mexeriam rapidamente."

Tanto hoje quanto amanhã, Ross e o representante de Comércio da Casa Branca, Robert Lighthizer, terão reuniões em Paris com autoridades da UE, da França e da Alemanha. (Associated Press)