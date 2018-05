PIB de Serviços cresce 1,5% no 1º trimestre ante mesmo período de 2017, diz IBGE

O comércio atacadista e varejista, os transportes e as atividades imobiliárias foram o destaque da alta de 1,5% no Produto Interno Bruto (PIB) de Serviços no primeiro trimestre ante igual período de 2017. As informações foram divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira, 30.

A atividade de comércio atacadista e varejista avançou 4,5% no primeiro trimestre ante igual período de 2017, segundo o IBGE. Já os serviços de transportes, armazenagem e correio avançaram 2,8% na mesma comparação, variação exatamente igual à registrada pelas atividades imobiliárias.

Mais cedo, o IBGE informou que o PIB geral de janeiro a março avançou 1,2% ante o primeiro trimestre de 2017. Na comparação entre os primeiros três meses de 2018 e o quarto trimestre do ano passado, a expansão geral do PIB foi de 0,4%.

O avanço do PIB de Serviços, por sua vez, foi de 0,1% no primeiro trimestre de 2018 ante o quarto trimestre de 2017.