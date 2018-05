Marun reitera que desconto de R$ 0,46 no preço do diesel está garantido

O ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Marun, veio a público anunciar que os caminhoneiros poderão ficar tranquilos que o governo vai garantir a redução em R$ 0,46 do preço do diesel na bomba, em relação ao valor que o produto tinha no dia 21 de maio. Segundo Marun, o esclarecimento foi necessário porque começaram a circular notícias sobre vetos a serem assinados pelo presidente Michel Temer, no projeto de reoneração da folha de pagamento das empresas, aprovado pelo Senado.

Na votação no Senado, ficou acertado que Temer faria o veto no texto em relação ao trecho que fala em zerar a cobrança de PIS/Cofins, para que a matéria pudesse ser de imediato sancionada, sem criar problemas fiscais para as contas públicas. Para garantir o desconto, o Ministério da Fazenda vai reduzir o imposto. Marun disse ainda que o desconto é de, no mínimo R$ 0,46. Mas os postos e distribuidoras poderão oferecer descontos maiores do que este valor.

O ministro Marun declarou ainda que o ministério da Justiça vai baixar uma norma - possivelmente portaria - determinando aos postos que informem o valor do preço do diesel no dia 21 de maio e também o valor do dia. Entre um e outro, insistiu, a diferença não poderá ser inferior a 46 centavos.