Manifestação em apoio a caminhoneiros ocorre na rodovia Anhanguera, em SP

A rodovia Anhanguera foi bloqueada com barricada de fogo na altura do Trevo Jaraguá, em Osasco, cidade da Grande SP, por volta das 5h30 desta quarta-feira, 30, por integrantes da Ocupação Esperança em Osasco e do Movimento Luta Popular - em manifestação de apoio à greve dos caminhoneiros e dos petroleiros.

Por volta das 7h, apenas a pista local apresentava problemas. Como o governo baixou o preço do diesel, os manifestantes reivindicam a redução do preço da gasolina e do gás de cozinha. O Movimento Luta Popular, junto com moradores da Ocupação Jardim da União também fazem uma manifestação nessa manhã no Grajaú, na zona sul de São Paulo, fechando avenidas até o terminal Varginha.

"Não podemos pagar pelas maracutaias dos governos e empresários. Eles querem que seja o povo a pagar a conta de um sistema que só vive de nos explorar e nos lascar, enquanto os ricos vivem numa boa às nossas custas", diz em nota a direção do Movimento Luta Popular, defendendo a realização de uma greve geral no País.