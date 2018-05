IBGE revisa alta do PIB do 4º trimestre de 2017 ante 3º tri de 0,1% para 0,2%

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revisou o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do quarto trimestre de 2017 ante o terceiro trimestre de 2017, de 0,1% para 0,2%.

Também foi revista a taxa do terceiro trimestre de 2017 ante o segundo trimestre do ano, de 0,2% para 0,3%. O resultado do primeiro trimestre de 2017 ante o quarto trimestre de 2016 passou de 1,3% para 1,1%.

Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que anunciou nesta quarta-feira, 30, os resultados das Contas Nacionais Trimestrais com os números do primeiro trimestre de 2018.