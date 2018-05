Furnas coloca em operação Circuito 2 da linha de transmissão Xavantes-Pirineus

A empresa de energia Furnas informou que colocou em operação comercial, essa semana, a Linha de Transmissão (LT) Xavantes-Pirineus - Circuito 2 (230 kV), localizada em Goiás. Em nota, a empresa diz que a implantação do empreendimento reflete o crescimento de carga para Goiânia e Anápolis e mantém a qualidade do serviço de fornecimento de energia elétrica para a região.

"Entre os principais beneficiados está o Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), que se encontra em franca expansão", destaca a empresa.

A nova linha, segundo Furnas, possui 51,34 Km de extensão e ligará a subestação Xavantes, no norte de Goiânia e de concessão da CELG GT, à subestação Pirineus, localizada em Anápolis e operada por Furnas juntamente com a transmissora goiana.

"Com investimento total previsto da ordem de R$ 67 milhões, a LT faz parte do Contrato de Concessão de Furnas com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que previa a construção, montagem, operação e manutenção da LT. Xavantes-Pirineus passa por oito municípios: Goiânia, Goianópolis, Anápolis, Terezópolis de Goiás, Nerópolis, Leopoldo de Bulhões, Gameleira de Goiás e Silvânia", informa.

A instalação recebeu a Licença Ambiental para operação por meio da autorização nº 43/2018 da Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos (Secima), de Goiás.