A economia francesa cresceu 0,2% no primeiro trimestre, um décimo a menos do que foi anunciado inicialmente, de acordo com a segunda estimativa publicada pelo Instituto Nacional de Estatísticas (Insee).

A revisão em queda do Produto Interno Bruto (PIB) é explicada por uma desaceleração do investimento e da demanda interna, indica o Insee.

No segundo, terceiro e quarto trimestres de 2017, a economia francesa registrou crescimento de 0,7%.