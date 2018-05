Faturamento da indústria de máquinas cresce 19,2% em abril, diz Abimaq

Considerado um termômetro do nível de investimentos no Brasil, o faturamento das fabricantes de máquinas e equipamentos subiu 19,2% em abril deste ano ante igual mês do ano passado, mostram dados divulgados nesta quarta-feira, 30, pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq). As empresas faturaram, no mês passado, um total de R$ 6 bilhões.

Em relação a março, o volume representa queda de 1,1%. No acumulado de janeiro a abril, as vendas do setor somaram R$ 22,1 bilhões, crescimento de 5,4% na comparação com igual período de 2017.

De acordo com dados da Abimaq, o consumo aparente da indústria - indicador que exclui as exportações do faturamento e inclui as importações, para ter uma noção do tamanho da demanda interna - alcançou R$ 8 bilhões em abril, avanços de 31,5% em relação a igual mês do ano passado e de 2,1% ante março.

No acumulado do ano, o consumo aparente é de R$ 28,9 bilhões, alta de 3,6% sobre o resultado de igual período do ano passado.

Balança comercial

O saldo da balança comercial da indústria de máquinas e equipamentos ficou negativo em US$ 443,2 milhões em abril, informou a Abimaq. O resultado representa aumento de 105,8% do déficit em relação a abril do ano passado e de 15,9% na comparação com março.

Em abril, as exportações alcançaram US$ 862,5 milhões, crescimento de 37,7% em relação a igual mês do ano passado e de 4,3% sobre o volume de março. As importações, por sua vez, somaram US$ 1,305 bilhão no mês passado, alta de 55,1% ante abril de 2017 e avanço de 8% sobre o montante de março.

No acumulado do ano, de janeiro a abril, os embarques atingiram US$ 3,37 bilhões, aumento de 28,7% em comparação com o primeiro quadrimestre de 2017. Enquanto isso, as importações somaram US$ 4,78 bilhões, aumento de 15,5%.

Com isso, o saldo da balança comercial do setor ficou negativo em US$ 1,4 bilhão no acumulado dos primeiros quatro meses do ano. O resultado representa baixa de 7,3% em relação ao déficit de período equivalente do ano passado.

Emprego

Ainda segundo a Abimaq, o setor terminou o mês de abril com 294,3 mil funcionários, número 0,9% maior que a quantidade de abril do ano passado e 0,2% acima do resultado verificado no fim de março.

Nuci

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) ficou em 75,9% em abril, ante 76,3% em março.