Crescimento do PIB superou expectativa do mercado, diz ministro do Planejamento

O ministro do Planejamento, Esteves Colnago, comemorou durante fórum com investidores na zona sul da capital paulista o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) divulgado nesta quarta-feira, 30, que mostrou crescimento de 0,4% da atividade econômica no primeiro trimestre, frente aos três meses imediatamente anteriores.

Colnago disse que o resultado superou o crescimento de 0,3% previsto pelo mercado e salientou a contribuição dos investimentos. "O resultado foi positivo e mostrou um crescimento calcado em investimento", destacou o ministro.

A alta de 0,6% da Formação Bruta de Capital Fixo, sinônimo de investimentos, foi uma notícia positiva porque aumenta o potencial de crescimento da economia no longo prazo, acrescentou Colnago.

