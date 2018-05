Comunicado do Business Wire :Lenovo

A Lenovo, empresa líder global de tecnologia, junto com a NAF, uma organização sem fins lucrativos voltada para a educação de ensino médio, anunciaram hoje os vencedores das academias NAF que participaram da quarta competição anual de desenvolvimento nacional de aplicativos móveis (Lenovo Scholar Network Mobile App Development).

A competição e o programa de desenvolvimento de aplicativos criam grande interesse entre os estudantes de ensino médio carentes em Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática (Science, Technology, Engineering and Mathematics - STEM) enquanto fornecem a eles habilidades de alta tecnologia para terem sucesso no século XXI. Nesta competição, equipes de mais de 100 academias NAF de todos os EUA passaram meses desenvolvendo aplicativos móveis que serão úteis para suas salas de aula e comunidades. Os resultados de cada ano são um testemunho do talento, da inovação e da originalidade dos estudantes na aplicação de seu aprendizado em sala de aula para resolver um problema do mundo real.

Os seis ganhadores finais deste ano são:

Guardian Defense

-- Cimarron-Memorial High School, Academy of Information Technology, Las Vegas, NV

-- Criado para salvar vidas preparando os usuários para uma variedade de situações perigosas e trabalhando para tornar o mundo um lugar mais seguro

Human Nature: Puberty Edition

-- Detroit Institute of Technology em Cody, Detroit, MI

-- Ensina os estudantes sobre seus corpos e os fazem sentir-se confortáveis enquanto atravessam a puberdade

Klinik

-- Emmett J. Conrad High School, Academy of Engineering, Dallas TX

-- Fornece aos usuários uma lista de recursos de saúde, alimentação e educação próximos de sua localização atual

Lace Up

-- Cox Mill High School, Academy of Information Technology, Concord, NC

-- Permite que os usuários mantenham e rastreiem seu ritmo ao longo de uma corrida

Respirate

-- Enloe High School, Academy of Health Sciences, Raleigh, NC

-- Suplementa a Reabilitação Pulmonar para fornecer um recurso mais acessível às pessoas diagnosticadas com doença pulmonar obstrutiva crônica e outras doenças respiratórias

SpeakEZ

-- Lee County High School, Academy of Engineering, Sanford, NC

-- Ajuda a superar medos e desafios que vêm ao falar em público

Votação dos favoritos dos fãs na Competição de aplicativo móvel até 10 de julho

Um painel de mais de 200 juízes selecionou os seis vencedores. Entre os juízes, representantes do Massachusetts Institute of Technology (MIT), membros da mídia tecnológica e da educação, liderança da Lenovo e parceiros corporativos da NAF inclusive Intel, Moody's e Citi, além de ex-alunos da NAF. As equipes vencedoras apresentarão seus aplicativos na conferência anual de desenvolvimento de professores da NAF, em 2018, em Washington DC, de 08 a 11 de julho.

A votação do "Favorito dos Fãs" estará aberta até 10 de julho. A equipe vencedora também receberá tecnologia de ponta, cortesia da Lenovo. Acesse o site Lenovo Scholar Network para ver os 6 melhores e para votar.

Para saber mais sobre a Lenovo Scholar Network e para seguir junto com os estudantes na sua jornada de criação, acesse http://lenovoscholars.com/ ou verifique a #LenovoScholars nas mídias sociais. O ano escolar de 2018-19 marcará o quinto ano da parceria entre Lenovo e NAF e a Lenovo Scholar Network, com mais de 6.000 estudantes participantes das academias NAF dos EUA.

Citações:

Matt Zielinski, presidente da Lenovo North America

"A competição de aplicativos móveis é especialmente significativa porque os estudantes usam pensamento criativo para desenvolver soluções inovadoras através de seus aplicativos móveis para atender aos desafios que experimentam em suas comunidades. Acreditamos que isso pode inspira-los a perseguir estudos STEM e carreiras. A Lenovo está orgulhosa por apoiar a NAF e ajudar a apresentar os estudantes de toda a nação às habilidades críticas em tecnologia que só crescerão em significado no futuro."

JD Hoye, presidente da NAF

"Ano após ano, ficamos espantados com o árduo trabalho e o pensamento inovador que os estudantes da Lenovo Scholar Network investem em suas criações. Eles não estão só afiando suas habilidades STEM e aprendendo a ser líderes em suas salas de aula, mas também servindo à suas comunidades. Parabéns às equipes vencedoras de 2018 e a todos que participaram, e obrigado à Lenovo por seu compromisso contínuo para garantir que os estudantes do ensino médio estejam prontos para o futuro!"

Sobre a Lenovo

A Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) é uma empresa Fortune 500 de US$ 45 bilhões com a visão de se tornar líder global em Transformação Inteligente por meio de dispositivos e infraestrutura inteligentes que criam a melhor experiência do usuário. A Lenovo fabrica uma das mais amplas carteiras de produtos conectados do mundo, inclusive smartphones (Motorola), tablets, PCs (Thinkpad, Yoga, Lenovo Legion) e estações de trabalho, bem como dispositivos AR/VR e soluções de casa/escritório inteligentes. As soluções de data center de próxima geração da Lenovo (ThinkSystem, ThinkAgile) estão criando a capacidade e o poder de computação para as conexões que estão mudando os negócios e a sociedade. A Lenovo trabalha para inspirar aquilo que é diferente em todas as pessoas, e construir um futuro mais inteligente onde todos prosperem. Siga a empresa no LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, Weibo ou acesse a nossa página em http://www.lenovo.com/

Sobre a NAF

A NAF é uma rede nacional de líderes educacionais, de negócios e líderes comunitários que trabalham juntos para assegurar que os estudantes do ensino médio estejam prontos para a universidade, a carreira e o futuro.

A NAF trabalha com comunidades de alta necessidade para transformar a experiência do ensino médio através de um projeto educacional que inclui currículo específico da indústria, experiências de aprendizado baseadas no trabalho e relacionamentos profissionais de negócios, culminando em um estágio remunerado. As academias NAF adequam e melhoram os sistemas escolares, permitindo à NAF tornar-se parte integrante de um plano de conquistas maiores a baixo custo. As academias NAF se concentram em um dos cinco temas profissionais: finanças, turismo e hospitalidade, tecnologia da informação, engenharia e ciências da saúde. Durante o ano escolar de 2017-18, mais de 100.000 estudantes frequentaram 644 academias NAF em 36 estados, inclusive DC e as Ilhas Virgens Americanas. Em 2017, as academias NAF relataram 97% de formandos sênior com 90% deles planejando ir para a universidade. Para mais informações, acesse http://naf.org

