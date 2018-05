Caminhão é apedrejado e tomba após deixar manifestação na Régis Bittencourt

Um caminhão que deixou o ponto de manifestação na rodovia Régis Bittencourt em Embu das Artes, na Grande São Paulo, tombou nesta manhã enquanto viajava para Santa Catarina. O veículo foi apedrejado por motociclistas antes de sair da pista.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão passava por Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo, quando dois suspeitos em uma motocicleta atiraram pedras contra o veículo. O caminhão pertence à empresa catarinense Kobrasol, que confirmou o acidente e informou que, após as pedradas, o motorista precisou tirar o veículo da pista para não atingir outros carros que trafegavam na rodovia. Ao sair da estrada, o caminhão tombou.

O condutor do caminhão não se feriu. Os suspeitos fugiram e ainda não foram identificados. A PRF acredita que ação foi uma represália à decisão do motorista de deixar a manifestação.

Segundo a Kobrasol, o caminhão estava carregado de refrigeradores e havia saído de Guarulhos, na Grande São Paulo, na última terça-feira, 22, e seguia para o município de Palhoça (SC), sede da empresa. O condutor, no entanto, foi impedido de seguir viagem quando chegou em Embu das Artes, onde permaneceu até a liberação da via nesta manhã durante operação de desmobilização do Exército, Polícia Militar e PRF.