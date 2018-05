Bovespa fecha em alta com ações da Petrobras em queda

O índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa) fechou hoje (30) com uma alta de 0,71%, com 76.609 pontos. A última semana do mês de maio teve o índice oscilando pelos efeitos da greve dos caminhoneiros e os impactos na Petrobras após a redução do governo federal na queda do preço do óleo diesel em R$ 0,46 nas bombas de combustível.

O pregão de segunda-feira (28) registrou uma queda de 4,51%, oscilando com uma alta de 0,83% no fechamento de ontem.

As ações da Petrobras também acompanharam as oscilações no índice Ibovespa, com os investidores atentos às ações da estatal. As ações preferenciais, com direito a dividendos, fecharam nesta quarta-feira em queda de 1,35%, enquanto que as ações ordinárias, com direito a voto, fecharam em baixa de 0,22%.