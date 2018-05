BNDES e BID criam fundo de crédito em infraestrutura de US$ 1,5 bi

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) anunciaram nesta quarta-feira, 30, a criação de um fundo para financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil. O capital do fundo será de US$ 1,5 bilhão, sendo que, desse total, o BNDES participará com 30% - como parte do aporte de R$ 5 bilhões anunciado ontem pelo banco de fomento em recebíveis de infraestrutura - e 10% virão do BID.

O restante será captado com o setor privado, sobretudo investidores institucionais.

O gestor do fundo será contratado nos próximos dois meses para que as captações comecem a ser feitas em até quatro meses.

Os recursos do fundo, chamado de B2 Infra, serão destinados ao financiamento de projetos de transporte, energia, água e saneamento, além de infraestrutura social, como obras nas áreas de saúde e educação.