Atividade de eletricidade e gás, água e esgoto avança 2,1% no 1º tri, diz IBGE

A atividade de eletricidade e gás, água, esgoto e gestão de resíduos avançou 2,1% no primeiro trimestre de 2018 ante o quarto trimestre de 2017. Os dados são das Contas Nacionais Trimestrais divulgadas nesta quarta-feira, 30, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O segmento de Transporte, armazenagem e correio avançou 0,7% no primeiro trimestre deste ano em relação ao quarto trimestre do ano passado. As Indústrias Extrativas aumentaram 0,6% no período, enquanto o Comércio cresceu 0,2%.

Por outro lado, a atividade de Informação e comunicação recuou 1,2% no primeiro trimestre em relação ao quarto trimestre de 2017, enquanto a Construção encolheu 0,6%.