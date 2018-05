ANTT publica tabela com mínimos do frete e já considera desconto do diesel

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou nesta quarta-feira, 30, a tabela com os preços mínimos de frete por quilômetro rodado por eixo carregado, conforme previsto na Medida Provisória 832. Os valores da tabela são de caráter obrigatório para o transporte rodoviário e valem até 20 de janeiro de 2019, quando as tabelas deverão ser atualizadas.

As tabelas foram elaboradas para cinco diferentes tipos de carga: geral, a granel, frigorificada, perigosa e neogranel. A metodologia para estabelecer os preços mínimos levou em conta os principais custos fixos e variáveis envolvidos no transporte. Segundo a ANTT, a conta já foi feita considerando o desconto de R$ 0,46 decidido no acordo firmado entre caminhoneiros e o governo no último domingo.

A tabela prevê valores por quilômetro e um custo adicional por eixo. Com essa metodologia, uma viagem com carga geral de até 100 quilômetros custa R$ 297,75. Os valores sobem à medida que cresce a distância e o tipo de carga. A viagem mais cara prevista pela ANTT é de carga perigosa de 3.000 quilômetros, que soma R$ 13.412,61.

Pela tabela da ANTT, uma viagem para o transporte de soja de Rondonópolis (MT) ao Porto de Santos (SP) custaria R$ 6.902,79 em um veículo de sete eixos. Para uma carga refrigerada de Rio Verde (GO) para Fortaleza (CE), o valor do frete somaria R$ 10.039,47 considerando um veículo de seis eixos.